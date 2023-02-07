الأرصاد: هبات رياح قوية تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة اليوم

الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن اليوم الثلاثاء يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا من اصل قطبي، حيث تكون الأجواء شديدة البرودة وعاصفة ماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يصل ارتفاعها 1000 م عن سطح البحر وما يزيد، قد تتدنى الى 900 م عن سطح البحر هذا من المتوقع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع ، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية.

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التحذيرات ليوم الثلاثاء :

- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر تراكم الثلوج .

- خطر شدة سرعة الرياح العاصفة والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية و البادية

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بأنواعها المختلفة.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.