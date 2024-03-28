الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار قادمة للمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات الظهيرة يوم غد الجمعة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في المناطق الجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، يتوقع ان تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة.



اما يوم السبت تبقى المملكة ضمن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي،الاجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر لفترة محدودة في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً .

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