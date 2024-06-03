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الإثنين، 03-06-2024 06:08 ص

10 درجات مئوية .. درجات الحرارة تقفز لتصل إلى ذروتها اليوم في المملكة

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم الاثنين حيث من المتوقع ان تبلغ ذروتها هذا اليوم، لذا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (9-10) درجات مئوية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ونوهت أن الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة (وقت الظهيرة) ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


ودعت لعدم اشتعال النيران في الأماكن الحرجية وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.


 




 

 


 

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