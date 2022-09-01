أطعمة تضر بصحة أسنان طفلكِ

الوكيل الإخباري - في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في صحة أسنان أطفالكِ، فإن البعض الآخر يمكن أن يسبب مشاكل لصحة الفم، بسبب عوامل، مثل: النظام الغذائي، وأنهم مازالوا يتعلمون كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة والخيط بشكل صحيح، فإن الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الأسنان.

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قد يجد الأطفال صعوبة كبيرة في مقاومة تناول الأطعمة المفضلة لديهم، لكن تناول الأطعمة غير الصحية والشهية الحلوة يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان ومشاكل أخرى.

1 . الحلوى الصلبة

يمكن أن تتسبب الحلوى الصلبة، مثل "الماصة"، في إلحاق الضرر بأسنان طفلكِ، فهذه الحلوى غنية بالسكر، ويمكن أن تعلق في تجويف الأسنان.



2 . الحلو الذي يلتصق

يحب العديد من الأطفال تناول الحلوى أو الحلويات التي تعلق في أفواههم، وتحتوي هذه المنتجات على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن تلتصق أيضاً بتجاويف الأسنان.



3 . المخللات

يمكن أن تكون المخللات لذيذة عند إقرانها مع طعامكِ المفضل، لكن هذه الأطعمة الحامضة ليست جيدة لأسنان الأطفال، والمخللات مصنوعة من الخل، ويمكن أن تؤدي إلى تآكل بطانة الأسنان، لكن إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة أو شطف فمك بعد تناول المخللات، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بتناولها.



4 . المشروبات الغازية

المشروبات الغازية مفضلة لدى العديد من الأطفال، لكن هذه المشروبات لا تفيد أسنانهم، وتحتوي على حمض يعمل على تآكل طبقة المينا، كما يحتوي العديد من المشروبات الغازية على الكثير من السكر.



5 . الفواكه المجففة المصنعة

تعتبر الفواكه الجافة صحية للجسم، لكن العديد من الشركات المصنعة تضيف كمية كبيرة من السكر إلى الفواكه المجففة، لجعلها أكثر حلاوة، الفواكه الجافة، مثل الزبيب، قابلة للمضغ، ويمكن أن تعلق بسهولة في فمك.



6 . صلصة الطماطم أو الصويا

تستخدم صلصة الطماطم أو الصويا في العديد من الأطعمة اللذيذة، لكن لسوء الحظ يمكن أن تكون قاسية على طبقة المينا، وقد تتحول أسنان الأطفال إلى اللون الأصفر أو البني، إذا لم يحدوا من استهلاكها.



7 . الفواكه المعلبة

لا يمكنكِ مقارنة الفواكه المعلبة بالفواكه الطازجة، وغالباً تستحم الفاكهة المعلبة في شراب سكري، ونعلم جميعاً أن السكر هو أسوأ عدو لأسناننا.

زهرة الخليج