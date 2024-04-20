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السبت، 20-04-2024 12:58 م

ارتفاع الضغط يزيد خطر الأورام الليفية لدى المرأة

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الوكيل الإخباري - أفاد الباحثون أن النساء اللاتي يتناولن أدوية لارتفاع ضغط الدم لديهن خطر أقل للإصابة بالأورام الليفية الرحمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد كيفية تأثير أدوية ضغط الدم على هذه الأورام.

وتعتبر الأورام الليفية الرحمية شائعة لدى النساء تحت سن الـ 50، بحسب "مديكال نيوز توداي"، ويصاب ما بين 20% و80% من النساء بأورام ليفية رحمية، وهي أكثر شيوعاً في الـ 40 وأوائل الـ 50 من العمر.

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وقد تقدم الأدوية التي تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم استراتيجية جديدة للوقاية من هذه الأورام.


وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن أسباب ارتفاع ضغط الدم (مثل تنشيط نظام الرينين أنجيوتنسين) قد تساهم في إصابة خلايا العضلات الملساء الرحمية، وبالتالي تطور الأورام الليفية.


ويشير البحث الجديد الذي أعده باحثون في جامعات نورث كاليفورنيا وبوسطن وماساتشوستس، إلى أن بعض أدوية ضغط الدم قد يكون لها تأثير في منع تطور الأورام الليفية.


وفسر الباحثون ذلك بأن الأدوية الخافضة للضغط تقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وإصابة العضلات الملساء للشرايين التي توفر تدفق الدم إلى الرحم.


كما أن هناك فئات من الأدوية الحافضة للضغط، أي مثبطات نظام الرينين أنجيوتنسين، والتي قد يكون لها تأثير مباشر، حيث بينت الدراسة ارتباط هذه المثبطات بأكبر قدر من تقليل المخاطر.


ولا تسبب الأورام الليفية أعراضاً دائماً، ولكن إذا ظهرت الأعراض، فقد تكون صعبة وتشمل: الألم، ونزيف الحيض الغزير، وكثرة التبول، والضغط في المستقيم.

 

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