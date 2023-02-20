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الإثنين، 20-02-2023 05:03 م

دراسة تحذّر من إعطاء الطفل خافض الحرارة دون حاجة

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجريت في جامعة ميتشغان أن واحداً من كل 3 آباء قد يعطي الطفل خافضاً للحرارة التي تقل عن 38 مئوية، وهو أمر غير موصى به من البروتوكولات الطبية.

ووجدت الدراسة أن نصف الآباء سيستخدمون الدواء لخفض الحرارة إذا تراوحت بين 38 و38.8 مئوية، ومن المرجّح أن يعطي ربع الآباء جرعة إضافية لمنع عودة الحمّى، من دون حاجة لذلك.

وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، يدرك معظم الآباء أن الحمّى منخفضة الدرجة تساعد جسم الطفل على محاربة العدوى، لكنهم يسعون إلى راحة الطفل بشكل أسرع.

وقالت الدكتورة سوزان وولفورد المشرفة على الدراسة: "لا يساعد خفض حرارة الطفل عادةً في علاجه أسرع. في الواقع، تساعد الحمى المنخفضة الدرجة على محاربة العدوى. وهناك أيضاً خطر إعطاء الكثير من الأدوية من دون حاجة إليها، ولذلك آثار جانبية".

ودعت وولفورد إلى استخدام موازين حرارة أكثر دقة من الموازين التلامسية الإلكترونية، والتي تعطي نتائج مختلفة في كل مرة، كما ينبغي التأكد من استخدام ميزان الحرارة بالطريقة السليمة.

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