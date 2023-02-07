5 أخطاء تضعف جهاز المناعة

الوكيل الإخباري- مع استمرار عدوى كورونا وموسم البرد والإنفلونزا يعتمد الجسم على المناعة أكثر من أي وقت مضى. لكن بعض العادات اليومية قد تضعف الجهاز المناعي.



ويعتبر الضغط النفسي والعاطفي من أكثر العناصر تأثيراً على وظيفة المناعة، فقد بينت دراسة حديثة أن المصابين بإجهاد مزمن أكثر عرضة لنزلات البرد. لذلك احرص على خفض التوتر والإرهاق.

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وتتسبب الأطعمة المصنّعة، والسكريات الزائدة، والكربوهيدرات المكرّرة، والملح الزائد في إضعاف المناعة. ويساعد تقليل السكريات كثيراً على إصلاح الأمر، وكذلك تفادي الوجبات السريعة قدر الإمكان، مع زيادة الأطعمة النباتية.



النوم أقل من 7 ساعات لا يسمح للجسم بإفراز العناصر التي تدعم المناعة في مواجهة الالتهابات، وقد ربطت أبحاث بين النوم 6 ساعات في اليوم وبين زيادة خطر الإصابة بالزكام.



ويحتوي التبغ على مركبات كيميائية تؤثر على قناة التنفس والرئة، وينتج الجسم مخاطاً عند التدخين يضيق مجرى الهواء، ويزيد صعوبة التخلص من السموم الموجودة داخل الرئة.



كما يؤدي إهمال التمارين الرياضية إلى صعف المناعة، فخلال ممارسة الرياضة يزيد الجسم من إفرازه لخلايا الدم البيضاء، ومع ارتفاع حرارة الجسم خلال التدريبات يقل نمو البكتريا.

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