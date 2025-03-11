تجنب العطش في رمضان: 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها في السحور!

الوكيل الإخباري- في رمضان، تزداد أهمية تناول وجبة سحور متوازنة للمساعدة على الصيام بشكل أفضل. ومن المهم تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الشعور بالعطش أثناء النهار. فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في السحور:

اضافة اعلان



- الأجبان المملحة: الأجبان مثل الجبن الرومي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يتسبب في سحب السوائل من الجسم، مما يزيد من الشعور بالعطش.

- اللحوم المصنعة: مثل الهوت دوج واللحوم المدخنة، تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح التي تسبب زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

- الأطعمة الغنية بالبروتين: على الرغم من أن البروتينات مهمة، إلا أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء لتمثيل البروتينات، خاصة التي تحتوي على النيتروجين، مما يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم ويزيد من العطش.

- الحلويات: السكريات في الحلويات الرمضانية تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يعزز فقدان السوائل ويزيد من الإحساس بالعطش.



لتجنب العطش أثناء الصيام، يفضل التركيز على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات، والابتعاد عن الأطعمة المالحة والدهنية.