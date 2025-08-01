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الأمم المتحدة: استشهاد 1373 فلسطينيا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة

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أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن 1373 فلسطينيا استشهدوا منذ 27 أيار جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة.

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وأشار بيان صحفي لمكتب المفوضية في فلسطين المحتلة، إلى أن 859 منهم قضوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و514 على طول مسارات قوافل الغذاء، مضيفا أن "معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي".


وأضاف المكتب أنه خلال يومين "بين 30 و31 تموز، تفيد التقارير عن استشهاد 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 بجروح على طول طرق القوافل في منطقة زيكيم في شمال قطاع غزة، ومنطقة موراج جنوب خان يونس، وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية في وسط غزة وفي رفح".


وذكر البيان أن "عمليات إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تواصلت على طول مسارات القوافل الغذائية وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بالرغم من إعلان الجيش في 27 تموز تعليق عملياته العسكرية.. لساعات محددة لتحسين الاستجابة الإنسانية'".


وكان المكتب أعلن أن معظم الضحايا "يبدو أنهم شبان وفتية"، مشددا على أن الضحايا لم يشاركوا في الأعمال الحربية ولم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال أو لأفراد آخرين.

 
 
gnews

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