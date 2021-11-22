إسعاد يونس تفجع بوفاة سهير البابلي

الوكيل الإخباري - نعت الممثلة المصرية إسعاد يونس صديقتها الممثلة المصرية سهير البابلي، اذ كتبت على حسابها الخاص: "إنا لله و إنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين و انا خارج البلاد، فارقتني حبيبتي وعشرة عمري ورفيقة أيامي وأستاذتي سهير البابلي، محاولات مستميتة للعودة إلي مصر حتى أكون في وداعها، اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل،

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عزائي الوحيد الان ان أجد مكان فارغ في أول طائرة".



تجدر الإشارة الى ان إسعاد وسهير اجتمعتا سابقا في مسلسل "بكيزة وزغلول".

المصدر - الفن