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الأربعاء، 06-12-2023 01:44 م

بعد ابنها... الموت يفجع شمس البارودي مجدداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة القديرة المعتزلة شمس البارودي من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاة زوج شقيقتها.

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وقالت الفنانة المعتزلة: "زوج أختى ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل، ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راضٍ غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معاً فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمري حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلّى الله عليه وسلم كل منا في ميعاده".

 

وأضافت: "صبراً يا أختي فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل مَن على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربّنا ذي الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا صبراً صبراً إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب".

 

 

لها 

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