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الخميس، 18-04-2024 04:03 م

بعد غياب دام 12 عاماً.. نور مهنا يعود للفن

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الوكيل الإخباري - تصدر خبر عودة الفنان السوري نور مهنا للساحة الفنية "ترند" المنصات، وذلك بعد ظهوره على المسرح خلال حفل غنائي في دبي، بعد غياب عن الساحة الفنية دام لأكثر من 12 عاماً.

وقدّم مهنا مجموعة من أغانيه القديمة والطرب الحلبية بحضور مجموعة من فنانين.

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وشارك نور مهنا، الممثلان السوريان سامر المصري وقيس الشيخ نجيب، في غناء أغنية "من كتر ما اشتقنا".


وأشار مهنا في تصريحاته على هامش الحفل أن الفن السوري حاضر بشكل دائم في فقراته الغنائية، مُعلقاً "أنا امتداد فني لأساتذتي في الفن التراثي والفلكلوري السوري مثل عمر البطش وصباح فخري".


وبحسب وسائل إعلام فإن سبب ابتعاد الفنان نور مهنا عن الوسط الفني يعود للظروف القاسية مؤخراً إذ علّق الفنان قائلاً :"الظروف التي مرت بها سوريا، كانت السبب في ابتعادي عن الفن، وإحياء الحفلات".

 

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