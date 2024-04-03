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الأربعاء، 03-04-2024 03:39 م

كارمن لبس تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل '2024'

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل 2024، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الحالي، من بطولة نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد.

ونشرت صورة لشخصيتها في المسلسل وقد بدا عليها الحزن بمنشور عبر حسابها على إنستغرام، مع تعليق أوضحت فيه مصير "رسمية" خلال السنوات الـ4 الماضية التي تفصل بين عرض الجزء الأول من المسلسل والجزء الثاني.

وقالت إنه خلال السنوات الـ4 الماضية كانت "رسمية" هاربة إلى سوريا، لأنها مطلوبة للقضاء اللبناني، ولذلك لجأت إلى الحجاب والنظارات السوداء خلال عودتها للداخل اللبناني.

وأشارت إلى أنها أصبحت أقسى وأكثر ضراوة بعدما خسرت زعيمي المافيا، وتريد أن تنتقم من النقيب سما عقل (نادين نجيم). 

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