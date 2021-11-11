ماجد المهندس يوقف حفله بسبب معجبة - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان العراقي ماجد المهندس من احدى حفلاته التي لم يتم ذكر تفاصيلها الا ان هذا المقطع حقق نسب مشاهدة عالية جدا.

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وفي التفاصيل وخلال تقديمه باقة من اعماله لاحظ ان هناك معجبة حزينة جدا بين الحضور فأوقف حفله لكي يراضيها ويعرف سبب حزنها.

ماجد معروف برقيه وتعامله بإحترام كبير مع محبيه ولذلك أشاد كثر بهذه الخطوة التي قام بها وقد صرح عدة مرات حول اهمية احترام الشريكة والام والشقيقة والصديقة.

المصدر - الفن