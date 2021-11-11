الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 12:54 م

ماجد المهندس يوقف حفله بسبب معجبة - فيديو

02_177477_large


الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان العراقي ماجد المهندس من احدى حفلاته التي لم يتم ذكر تفاصيلها الا ان هذا المقطع حقق نسب مشاهدة عالية جدا.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل وخلال تقديمه باقة من اعماله لاحظ ان هناك معجبة حزينة جدا بين الحضور فأوقف حفله لكي يراضيها ويعرف سبب حزنها.

 

ماجد معروف برقيه وتعامله بإحترام كبير مع محبيه ولذلك أشاد كثر بهذه الخطوة التي قام بها وقد صرح عدة مرات حول اهمية احترام الشريكة والام والشقيقة والصديقة.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
80119696_2755938904494912_15102268948873216_o-e1591781951378-730x438

ابنة طوني أبو جودة وكارلا حداد كبرت وصارت شابة- صور

naw

نوال الزغبي تطرح 'أخيرا نقطة' -فيديو

IMG-20210426-WA0025

غدير السبتي تتعرض لإصابة في موقع تصوير مسلسلها الجديد

معتصم-النهار

معتصم النهار ونادر صعب معاً - صورة

340830_0

ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند مجدداً

images-2019-12-16T225658.808

فيديو طريف لـ ماجدة زكي وهي تحتفل بعيد ميلادها