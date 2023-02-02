منة فضالي تتعرض لوعكة صحية شديدة

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة منة فضالي من خلال منشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، من دون أن تكشف أسباب أو تفاصيل مرضها، ومكتفيةً بهذا التعليق المقتضب: "بموت بقالي 3 أيام بجد"، وعلى الفور انهالت عليها التعليقات من جمهورها، متمنين لها الشفاء العاجل، حتى تعود الى محبيها في أقرب وقت.



وكانت منة قد تصدّرت أخيراً "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة مساعِدتها الأخيرة، التي اتّهمت بسرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني، وقيل إنها تعاونت مع شقيقتها من أجل سرقة مجوهرات الأخيرة.

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وبعدها علّقت منة فضالي على الأمر، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، وقالت فيه: "المساعدة كويسة، وخرجت بالسلامة، وأنا تواصلت مع دينا الشربيني، ودينا جميلة وأنا بحبها على المستوى الشخصي وممكن حد يكون عمل المشكلة دي في الاتنين، وهي مشكورة راحت وطلّعت المساعدة، وبرّأتها".

وأضافت: "المساعدة بتشتغل مع دينا الشربيني من سنين، دي مساعدتها الرئيسية، والبنت مظلومة ما أقدرش أقول أكتر من كدة وممكن يكون حد عمل كدة عشان يقطع عيشها مع دينا أو لأسباب تانية، الست كويسة وكفاية إنها فقدت أمها أغلى حاجة عندنا كلنا، فما ينفعش نجرح في الناس ونقول إنها حرامية فيه ساعات كلام بيتكب ما بيكونش صح".



لها

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