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السبت، 03-02-2024 02:15 م

مي كساب تفجر مفاجأة عن 'جعفر العمدة 2'

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الوكيل الإخباري - فجّرت الفنانة مي كساب مفاجاة كبيرة حول تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي كان من المقرر مشاركته في الموسم الرمضان 2025.

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وقالت مي: "القرار لسة مش محسوم في جعفر العمدة 2 ولا لأ، ولكن الجمهور عايز وإحنا لسة بندرس الموضوع".


وعن سبب عدم تقديم الجزء الثاني من جعفر العمدة، قالت مي كساب: "حصل نقاش بيني وبين أستاذ محمد سامي، وقال إنه مكنش راضي أوي عن الورق اللي عمله، فإحنا احتمال كبير المشروع ميتمش وكله في علم الله".


لها

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