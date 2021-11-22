هذا أول ما قالته أنطوانيت نجيب بعد مرضها

الوكيل الإخباري - ترقد الممثلة السورية أنطوانيت نجيب في المستشفى منذ عدة أيام بعد تعرضها لانتكاسة صحية.

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وفي أول تصريح لها بعد مرضها، قالت أنطوانيت نجيب لموقع "الفن" انها بخير، وإن محبة الناس والسؤال عنها باستمرار تقويها وتجعلها تتجاوز أزمتها بخير وسلامة.

وكشفت أنها ستقوم اليوم بغسيل كلاها كما جرت العادة كل أسبوع، متمنية من كل المحبين أن يدعون لها.



وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر 91 عاماً، وكانت قد شاركت قبل شهرين بفيلم "فيك أب"، وذلك كضيفة شرف.

المصدر - الفن