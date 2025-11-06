الخميس 2025-11-06 02:33 م
 

النيابة الكويتية تأمر بحبس فنانة شهيرة بسبب تسريب صوتي صادم

54
تعبيرية
 
الخميس، 06-11-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-  أمرت النيابة العامة في الكويت بسجن الفنانة الشهيرة إلهام الفضالة لمدة 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بأمن الدولة، بعد انتشار تسجيل صوتي مثير للجدل يُنسب إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


ويُقال إن التسجيل، الذي تعود نسخه إلى عام 2021، يتضمن عبارات انتقادية، رغم تأكيد الفضالة فيه على "وطنيتها" و"حبها للكويت". ويخضع التسجيل حالياً لتحليل الأدلة الجنائية الصوتية لتحديد صحته أو إذا كان مفبركاً.


وكانت الفضالة قد نفت في وقت سابق أي مزاعم بسحب جنسيتها، مؤكدة جذورها العميقة في الكويت وانتماء عائلتها لأسر مؤسسة منذ القرن الثامن عشر، مؤكدة رفضها لما يُشاع عنها من اتهامات.


وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي جدالات واسعة بين من دعا لمحاسبة المسؤول عن تسريب التسجيل، ومن رأى أن محتواه يستدعي المساءلة القانونية، وسط تكهنات بأن تسريب المقطع كان مقصوداً من قبل صديقة قديمة للفنانة.

 

24

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شجرة زيتون

أخبار محلية افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني

ة

طب وصحة هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

نتع

طب وصحة حين يخذلك الطب.. لماذا تتحول المعاناة الجسدية إلى صراع مع الطعام؟

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

زيت الزيتون

أخبار محلية قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

لال

طب وصحة الحكة الجلدية قد تكون إنذارا مبكرا لأمراض الكلى

الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة

عربي ودولي مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة