النيابة الكويتية تأمر بحبس فنانة شهيرة بسبب تسريب صوتي صادم

الوكيل الإخباري- أمرت النيابة العامة في الكويت بسجن الفنانة الشهيرة إلهام الفضالة لمدة 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بأمن الدولة، بعد انتشار تسجيل صوتي مثير للجدل يُنسب إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُقال إن التسجيل، الذي تعود نسخه إلى عام 2021، يتضمن عبارات انتقادية، رغم تأكيد الفضالة فيه على "وطنيتها" و"حبها للكويت". ويخضع التسجيل حالياً لتحليل الأدلة الجنائية الصوتية لتحديد صحته أو إذا كان مفبركاً.



وكانت الفضالة قد نفت في وقت سابق أي مزاعم بسحب جنسيتها، مؤكدة جذورها العميقة في الكويت وانتماء عائلتها لأسر مؤسسة منذ القرن الثامن عشر، مؤكدة رفضها لما يُشاع عنها من اتهامات.



وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي جدالات واسعة بين من دعا لمحاسبة المسؤول عن تسريب التسجيل، ومن رأى أن محتواه يستدعي المساءلة القانونية، وسط تكهنات بأن تسريب المقطع كان مقصوداً من قبل صديقة قديمة للفنانة.