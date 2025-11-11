الرئيس التنفيذي لـ"حكيم" : 7 ملايين ملف طبي على النظام

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية "حكيم"، المهندس عمر إبراهيم عايش، إن الهدف من إنشاء شركة "حكيم"، التابعة للقطاع الصحي، هو خدمة المواطن والتخفيف على مقدم الخدمة وتأمين الأدوات التقنية لتسهيل العمل الصحي.



وأوضح عايش لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن نظام "حكيم" شهد خلال العامين الأخيرين توسعاً كبيراً في عدد المواقع التي تعمل بالنظام، حيث أصبح حالياً يخدم 423 موقعاً تابعة لوزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية، مقارنة بـ320 موقعاً في بداية العام، مع استمرار الزيادة لتغطية كافة المستشفيات والخدمات الطبية في محافظات المملكة.



وأشار المهندس عايش إلى أن هذا التوسع أدى إلى تأخير في النظام أحياناً ، مؤكداً أنهم يعملون على زيادة عدد السيرفرات لتصل إلى 700 سيرفر لخدمة النظام بشكل أفضل، مشيراً إلى أن النظام يحتوي حالياً على حوالي 7 ملايين ملف طبي.



وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير جزء كبير من النظام، بما يشمل استبدال إدارة الصور الشعاعية بنظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي سيساعد في كتابة التقارير بسرعة ودقة أكبر، ومن المتوقع تفعيله خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف.



وبيّن المهندس عايش أن منصة "حكيم" الإلكترونية تتيح للمواطنين طلب الأدوية الشهرية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة دون الحاجة لمراجعة المراكز الصحية، حيث يتم توصيل الدواء إلى المنزل مقابل مبلغ بسيط يقارب 2 دينار.







واشار الة انه يمكن للمواطنين حجز المواعيد في المستشفيات والاطلاع على تقارير الأشعة والفحوصات المخبرية إلكترونياً، مما يقلل الحاجة لزيارة المنشآت الصحية ويخفف الضغط على المستشفيات.



وأكد أن خطوات التسجيل في النظام سهلة، والإجراءات سلسة، مع ضمان الخصوصية الكاملة للمستخدمين، ما يعكس التزام الشركة بتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وأمان.

اضافة اعلان