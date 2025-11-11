مدير صحة العاصمة: برنامج "حكيم" يسهل تقديم الخدمات الصحية و80 مركزاً محوسباً يخدم المواطنين

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صحة محافظة العاصمة، الدكتور طه التميمي، إن حوسبة المراكز الصحية من أهداف وزارة الصحة لتسهيل تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين، مؤكداً أن برنامج "حكيم" يلعب دوراً في حفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة والتخفيف من هدر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يمكن من خلال الرقم الوطني الاطلاع على السجلات المرضية للمريض مباشرة.



وأوضح الدكتور التميمي لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن تسهيل الخدمات يحتاج إلى تجنب بعض المشكلات السلبية، مثل انقطاع أو بطء النظام، الذي يؤدي إلى تعطّل عمل الأطباء وعرقلة صرف الأدوية وتسجيل البيانات، مما يسبب تكدس المواطنين وتأخير الخدمة.





وأضاف أنه في حال حدوث أي خلل بالبرنامج، يتم إبلاغ المواطنين عبر ورقة مكتوبة لتفادي أي إحراج للمستشفيات أو وزارة الصحة.



وبيّن أن 80 مركزاً صحياً محوسباً يتبع لمديرية صحة العاصمة، منها 27 مركزاً صحياً شامل و53 مركزاً صحياً أولياً.



وأشار إلى أن فترات الذروة اليومية في المراكز تكون من 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ودوام المراكز يمتد حتى الساعة 4 مساءً، لذا يُنصح المواطنين بعدم مراجعة المراكز خلال أوقات الذروة لتجنب البطء.



وأشار الدكتور التميمي إلى أن هناك فترات ذروة أسبوعية، خصوصاً يومي الخميس والسبت بسبب دوام قصير الخميس وعطلة السبت، وفترات ذروة شهرية مرتبطة بصرف الرواتب، إضافة إلى فترة ذروة سنوية من شهر 11 حتى شهر 2 بسبب ارتفاع حالات دخول المستشفيات نتيجة الأمراض التنفسية.

