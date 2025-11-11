سامسونج تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 تشرين الأول 2025، حيث حققت إيرادات موحدة بلغت 86.1 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 15.4% مقارنة بالربع السابق، في حين ارتفع الربح التشغيلي إلى 12.2 تريليون وون كوري.



وسجل قسم حلول الأجهزة (DS) ارتفاعاً بنسبة 19% في المبيعات مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بالنمو القوي في مبيعات شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي HBM3E ومحركات أقراص SSD للخوادم، محققاً أعلى إيرادات فصلية في تاريخه. في المقابل، حقق قسم تجارب الأجهزة (DX) نمواً في الإيرادات بنسبة 11% على أساس ربع سنوي، بفضل الإطلاق الناجح للهواتف القابلة للطي الجديدة والأداء القوي للأجهزة الرائدة.



ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري آفاقاً وفرصاً جديدة لقسمي حلول الأجهزة وتجارب الأجهزة بفضل النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعتزم قسم حلول الأجهزة (DS) تعزيز أدائه من خلال زيادة مبيعات منتجات الذاكرة عالية القيمة والمصممة خصيصاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يتوقع أن يظل سوق أشباه الموصلات قوياً مدفوعاً بزخم الاستثمارات المستمرة في هذا المجال. أما قسم تجارب الأجهزة (DX) فسيواصل جهوده لإطلاق أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومزوّدة بأحدث التقنيات، عبر شراكات مفتوحة مع أبرز الشركات العالمية في مختلف القطاعات.



قطاع أشباه الموصلات يحقق أرباحاً مرتفعة ويواصل تلبية الطلب على الخوادم

سجل قسم حلول الأجهزة (DS) إيرادات موحدة بلغت 33.1 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية قدرها 7 تريليونات وون كوري خلال الربع الثالث.



وحققت أعمال الذاكرة رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات الفصلية بفضل التوسع في مبيعات HBM3E والاستجابة الاستباقيّة للطلب القوي عبر جميع التطبيقات. كما دخلت شرائح HBM3E مرحلة الإنتاج الضخم ويتم توريدها حالياً لجميع العملاء الرئيسيين، في حين بدأت الشركة في شحن عينات من HBM4 لعملائها الأساسيين. وساهمت بيئة الأسعار المواتية وانخفاض التكاليف غير المتكررة - مثل تسويات قيمة المخزون - في زيادة الأرباح.



وفي الربع الأخير من العام الجاري، ستواصل الشركة تلبية الطلب المتنامي على شرائح HBM3E ووسائط التخزين eSSD عالية الكثافة، فضلاً عن منتجات الذاكرة الرائدة مثل DDS5 بسعة 128 جيجابايت وما فوق، وذاكرة GDDR7 بسعة 24 جيجابايت.



وفي عام 2026، ستركز أعمال الذاكرة على الإنتاج الضخم لمنتجات HBM4 ذات الأداء المتفوق، مع توسيع قاعدة عملائها. كما ستعمل الشركة على تعزيز مبيعات المنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية مثل DDS5 وLPDDR5 وQLC SSD عالية الكثافة لتلبية الطلب المتزايد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



أما أعمال قسم System LSI فقد شهدت تباطؤاً في الأرباح نتيجة لعوامل موسمية وتعديلات المخزون لدى العملاء، رغم استمرار الإمداد المستقر بشرائح SoC المتميزة. وفي الربع الأخير، سيسعى القسم إلى توسيع مبيعات معالجات SoC وأجهزة استشعار الصور، استعداداً لتعافي الطلب من العملاء الرئيسيين.



وفي عام 2026، يخطط قسم System LSI لتعزيز تنافسية معالجات Exynos للطرازات الرائدة، إلى جانب توسيع حضورها في السوق من خلال تقنيات تصوير متقدمة تميز منتجاتها.



وشهد قسم Foundry Business تحسناً كبيراً في الأرباح خلال الربع الثالث نتيجة انخفاض التكاليف غير المتكررة وتحسين نسب استخدام خطوط الإنتاج، إلى جانب تسجيل أعلى مستوى من طلبات العملاء في تاريخ القسم، خصوصاً في التقنيات المتقدمة. وفي الربع الأخير، سيواصل القسم تحسين الأرباح عبر زيادة الإنتاج التجاري لتقنيات Gate-All-Around (GAA) بدقة 2 نانومتر ورفع كفاءة العمليات وتقليل التكاليف.



أما في عام 2026، فسيتركز عمل القسم على ضمان توريد مستقر لمنتجات GAA بدقة 2 نانوميتر ورقاقة الأساس الخاصة بـ HBM4، إضافة إلى بدء تشغيل المصنع الجديد في مدينة تايلور بولاية تكساس ضمن الجدول الزمني المحدد.



شركة SDC تعزز الأداء مدفوعة بطلب قوي على الهواتف الرائدة وتستعد لزيادة مبيعات الشاشات الكبيرة

سجلت شركة SDC إيرادات موحدة بلغت 8.1 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 1.2 تريليون وون كوري خلال الربع الثالث.



وجاء هذا الأداء نتيجة الطلب القوي على شاشات الهواتف الذكية الرائدة والاستجابة السريعة لطلبات العملاء من المنتجات الجديدة. كما شهدت مبيعات الشاشات الكبيرة نمواً بفضل زيادة الإقبال على شاشات الألعاب.



وفي الربع الأخير من 2025، تتوقع الشركة استمرار الطلب على الهواتف الذكية الجديدة، إلى جانب ارتفاع مبيعات منتجات العرض غير المخصصة للهواتف، كما تسعى لزيادة مبيعات الشاشات الكبيرة مع الإطلاق الكامل لمنتجات QD-OLED الجديدة.



وفي عام 2026، ستواصل SDC توسيع تفوقها التقني في مجال شاشات الهواتف الذكية عبر تقنيات مخصصة للأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز ريادتها في فئة الأجهزة القابلة للطي. كما ستسهم خطوط الإنتاج الجديدة بتقنية 8.6G في تسريع انتشار شاشات OLED الموجهة لتقنيات المعلومات.



وستحافظ SDC على ريادتها في سوق شاشات التلفزيون الفاخرة بفضل أدائها المتفوق، وستواصل تعزيز مكانتها في سوق الشاشات من خلال توسيع تشكيلة منتجاتها وتنويع قاعدة عملائها.



قسم MX يعزز أرباحه بفضل الإطلاق القوي لهاتف Galaxy Z Fold7 ويستعد لزيادة مبيعات الهواتف المعززة بالذكاء الاصطناعي

سجلت أعمال قسم تجارب الهواتف المحمولة (MX) والشبكات (Networks) إيرادات موحدة بلغت 34.1 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بلغت 3.6 تريليون وون كوري خلال الربع الثالث.



وشهدت أعمال MX نمواً في الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس ربع سنوي وسنوي، مدفوعة بمبيعات قوية للهواتف الذكية الرائدة والإطلاق الناجح لهاتف Galaxy Z Fold7 وتحسّن مبيعات الأجهزة اللوحيّة والقابلة للارتداء.



وفي الربع الأخير من 2025، يعتزم القسم الاستفادة من العوامل الموسمية لتنشيط مبيعات الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Galaxy S25 والأجهزة القابلة للطي، إلى جانب الأجهزة المنتمية لمنظومة Galaxy، بهدف تحقيق نمو سنوي في المبيعات.



أما في عام 2026، فسيركز MX على تعزيز ريادته في الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكار في التصميم والتوسع في مبيعات الهواتف الذكية المجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في نمو جميع فئات المنتجات وزيادة الحصة السوقية. كما سيواصل القسم الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر تحسين العمليات في ظل ارتفاع تكاليف المواد.



انخفاض أرباح قسم شاشات العرض رغم نمو مبيعات المنتجات الفاخرة

