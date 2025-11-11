مدير مستشفى الحسين في عين الباشا: الطوارئ تستقبل 1000 مراجع يومياً بسبب الحساسية الموسمية

وأوضح العبادي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن قسم الطوارئ يشهد ضغطاً متزايداً نتيجة الحساسية الموسمية، حيث كان المستشفى يستقبل سابقاً ما بين 500 و600 مراجع يومياً، بينما وصل العدد مؤخراً إلى ما بين 800 و1000 مراجع يومياً.
وأشار الدكتور العبادي إلى أن بعض الأدوية لم تكن متوفرة مباشرة أثناء المناوبة "الطوارئ"، لكنها موجودة في العيادات، كما أن المستشفى يمتلك مخزون أدوية يكفي لمدة أسبوعين. وفي حال حدوث أي نقص، يتم التواصل فوراً مع الصيدلية المركزية لتلافي أي تأخير في صرف الوصفات الطبية.
وبين أن هناك أدوية بديلة بنفس الفعالية لكن بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن بعض المواطنين يرفضون استخدام البدائل، وتم التواصل مع المواطن المعني لحل المشكلة بشكل مباشر.
