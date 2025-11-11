مدير مستشفى الحسين في عين الباشا: الطوارئ تستقبل 1000 مراجع يومياً بسبب الحساسية الموسمية

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، الدكتور ليث العبادي، إن المستشفى يخدم شريحة واسعة من المواطنين ومناطق شمال عمان، حيث يقدر عدد المستفيدين بحوالي نصف مليون مواطن.

اضافة اعلان



وأوضح العبادي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن قسم الطوارئ يشهد ضغطاً متزايداً نتيجة الحساسية الموسمية، حيث كان المستشفى يستقبل سابقاً ما بين 500 و600 مراجع يومياً، بينما وصل العدد مؤخراً إلى ما بين 800 و1000 مراجع يومياً.



وأشار الدكتور العبادي إلى أن بعض الأدوية لم تكن متوفرة مباشرة أثناء المناوبة "الطوارئ"، لكنها موجودة في العيادات، كما أن المستشفى يمتلك مخزون أدوية يكفي لمدة أسبوعين. وفي حال حدوث أي نقص، يتم التواصل فوراً مع الصيدلية المركزية لتلافي أي تأخير في صرف الوصفات الطبية.