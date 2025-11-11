الثلاثاء 2025-11-11 12:00 م
 

مدير مستشفى الحسين في عين الباشا: الطوارئ تستقبل 1000 مراجع يومياً بسبب الحساسية الموسمية

مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني
مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 11-11-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، الدكتور ليث العبادي، إن المستشفى يخدم شريحة واسعة من المواطنين ومناطق شمال عمان، حيث يقدر عدد المستفيدين بحوالي نصف مليون مواطن.

اضافة اعلان


وأوضح العبادي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن قسم الطوارئ يشهد ضغطاً متزايداً نتيجة الحساسية الموسمية، حيث كان المستشفى يستقبل سابقاً ما بين 500 و600 مراجع يومياً، بينما وصل العدد مؤخراً إلى ما بين 800 و1000 مراجع يومياً.


وأشار الدكتور العبادي إلى أن بعض الأدوية لم تكن متوفرة مباشرة أثناء المناوبة "الطوارئ"، لكنها موجودة في العيادات، كما أن المستشفى يمتلك مخزون أدوية يكفي لمدة أسبوعين. وفي حال حدوث أي نقص، يتم التواصل فوراً مع الصيدلية المركزية لتلافي أي تأخير في صرف الوصفات الطبية.


وبين أن هناك أدوية بديلة بنفس الفعالية لكن بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن بعض المواطنين يرفضون استخدام البدائل، وتم التواصل مع المواطن المعني لحل المشكلة بشكل مباشر.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب: موازنة 2026 مكررة.. وتعتمد على تدوير العجز والاقتراض

ارشيفية

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 295

وزارة الصحة

أخبار محلية الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار

غت

منوعات ابنة الـ8 سنوات تموت دهساً في إندونيسيا... تحت أقدام فيل!

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون

للا

منوعات مفاجأة في حكم إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمصر - فيديو

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

عن

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير في حادث مأساوي



 
 





الأكثر مشاهدة