كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي

الوكيل الإخباري- استضافت مجموعة كابيتال بنك لقائها السنوي لعملائها في فندق الفورسيزونز عمّان، بحضور نخبة من كبار العملاء وعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأسواق المالية.

اضافة اعلان



ورحب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة، بالحضور مؤكداً أن هذا اللقاء بات تقليداً سنوياً يجمع البنك بعملائه تعبّيراً عن عمق الشراكة والثقة المتبادلة التي تشكّلت عبر السنوات، مشيراً إلى أن عام 2025 يحمل أهمية استثنائية لكابيتال بنك مع احتفاله بمرور ثلاثة عقود على انطلاقته، وهي مسيرة حافلة بالعمل المتفاني، والرؤية الاستراتيجية، والتطور المستمر الذي وضع المجموعة في مصاف المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة.



وأشار غزالة إلى أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال العام الحالي تعكس متانة الأداء وتقدّم المسار نحو النمو المستدام، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 29.5% ليبلغ 142 مليون دينار لفترة التسعة الأشهر الاولى من العام، كما وقّع البنك اتفاقية القرض الداعم لرأس المال الأخضر الأكبر من نوعه في المملكة بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لفترة عشر سنوات، في خطوة تعزز موقع البنك في مجال التمويل المستدام وتؤكد التزامه بتبني حلول مالية مبتكرة ومسؤولة.



ومن الجدير ذكره أن هذا اللقاء السنوي يركز على إضافة قيمة حقيقية من خلال الخدمات والحلول التي تقدمها مجموعة كابيتال بنك، حيث يعد منصة لإثراء معلوماتهم وتزويدهم بأحدث الاتجاهات التي تؤثر على السوق، وبما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا واستنارة، ويسهم في ترسيخ شراكة قائمة على الثقة والمعرفة. وقد افتُتح هذا اللقاء بعرض تقديمي قدمه محمد السلايمة من "كابيتال للاستثمارات"، حول أحدث الاتجاهات في الاستثمار بالأسواق العالمية .