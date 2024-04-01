الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان

مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

النواب يقر معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024

النائب الزعبي: المواطن تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء

إطلاق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن

بيان من ضريبة الدخل والمبيعات لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد المتقاعدين والعاملين

ارتفاع كبير على الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

وزيرة العمل: دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا عبر الإنترنت بخصوص رفح

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة في الأردن حسب التنكة

الإثنين، 01-04-2024 11:25 ص

نصائح سحرية لرموش طويلة وكثيفة قبل العيد

Doc-P-1181262-638474325087176629


الوكيل الإخباري - تسعى كل سيدة للمحافظة على جمالها والحصول على رموش طويلة وجذابة لتظهر جمال عينيها، ولتحقيق هذه الغاية هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على نمو وتقوية الرموش.

اضافة اعلان


نستعرض من خلال هذا التقرير وصلتين عمليتين وسهلة التحضير ويمكن تطبيقها على الرموش والشعر أيضاً دون أي قلق والحصول على شعر ورموش جذابين وملفتين.


- من المعروف أن وصفة زيت الزيتون تساعد على إطالة الرموش ونموها لتصبح أكثر كثافة، وذلك من خلال تحضير 4 قطرات من زيت الزيتون و2 قطعة قطن. ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على كرة القطن، ثم ضعيها على رموشك العلوية والسفلية.


وباستخدام فرشاة رموش نظيفة، قومي بتدليك رموشك بلطف، ثم اتركي الزيت عليها لمدة 10 دقائق. واغسليه وجهك من بعدها بالماء الفاتر.


- وصفة زيت قشر الليمون التي تساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع، ولهذا ينصح بتحضير قشر ليمونة، وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وقطع قطن. وضعي قشور الليمون في وعاء صغير مع إضافة بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، مع الضغط على القشور على الجرة باستخدام ملعقة للحصول على الزيوت الموجودة في القشور.


من ثم اتركي الخليط لليلة كاملة، ومن بعدها اغمسي قطعة من القطن في الخليط، وضعيها على خطوط الرموش العلوية والسفلية، مع تجنب العين واتركي القطنة لبضع دقائق ثم اغسلي الرموش جيداً.


ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مميزة وجذابة.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-2_22

بنطال القماش البني نجم موضة الربيع

15e7541f-5b7d-4e29-8047-991fde9f9a8b

ماهو صيام البشرة؟ وما فوائده؟

16886500260

6 نصائح مهمة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان

ظظ

جمعية نادي صاحبات الأعمال تطلق مبادرة "نمكنها لتعمل"

202433115313850

الأحذية المسطحة تتربع على عرش موضة الربيع

362

البنطال الجيرسي نجم موضة ربيع 2024