إم جي الأردن تكشف عن "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم" مع الوكيل الحصري GKS Auto

تحت شعار "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم"، رحّب الحفل بعدد من كبار الشخصيات والضيوف المميزين وممثلي وسائل الإعلام الرائدة.
يمثّل هذا الحدث محطةً مفصليةً في مسيرة إم جي الأردن، حيث تم الكشف عن أربع طرازات جديدة هي:
MG3 Hybrid+ و MG HS Hybrid+ و MG ZS Hybrid+ و MG8 Plug-in Hybrid (PHEV)،
والتي تجسّد التزام العلامة بالتحوّل نحو التنقّل المستدام والابتكار التقني، مقدّمةً سياراتٍ عصريةً تجمع بين الأداء والراحة والأناقة.
وتضمّن الحفل عروضًا حصرية للطرازات الجديدة، إلى جانب تقديمٍ لنهج إم جي الذي يمزج بين الكفاءة البيئية والفخامة العملية.
وفي كلمته خلال الحفل، قال السيد إبراهيم نجيب، رئيس العمليات لقطاع سيارات الركوب في شركة GB Auto:
"نفخر بالاحتفال بهذا الإنجاز إلى جانب شركائنا في إم جي العالمية. وبفضل دعم GB Corp وخبرتنا الإقليمية الواسعة، نواصل التزامنا بالاستثمار في السوق الأردني. هذه الطرازات الجديدة تعكس طموحات جيلٍ جديدٍ من السائقين، وتُرسّخ مكانة الأردن كمركزٍ إقليميٍ مهمٍ لمستقبل المركبات الصديقة للبيئة".
وأضاف السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة إم جي الأردن:
"من خلال هذه المجموعة الجديدة من السيارات الهجينة، نلبي احتياجات عملائنا مباشرةً، عبر تقديم سياراتٍ تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقيمة العالية. هذا الإطلاق يعزّز مكانة إم جي في سوق الأردن، ويؤكد التزامنا بتوفير حلول تنقّل حديثة ومستدامة تُلهم الثقة وتمنح راحة البال".
كما صرّح السيد توم لي، المدير العام لشركة SAIC Motor في الشرق الأوسط:
"يظل الأردن سوقًا محوريًا لعلامة إم جي في المنطقة، ويشكّل هذا الإطلاق خطوةً مهمةً في رحلتنا نحو التحوّل الكهربائي. ومع تقديم أحدث طرازاتنا الهجينة، نؤكد التزام إم جي بتزويد العملاء في الشرق الأوسط بسياراتٍ مبتكرةٍ وفعّالةٍ ومتاحةٍ للجميع. وبالشراكة مع GKS Auto، نتطلع إلى تشكيل مستقبلٍ أكثر استدامةً وحيويةً للسائقين في الأردن".
من خلال هذا الإطلاق، تعزّز إم جي مسيرتها العالمية بتقديم أحدث تقنيات السيارات الهجينة بأسعارٍ تنافسية، ما يجعل الابتكار في متناول شريحةٍ أوسع من العملاء.
ويؤكد هذا الحدث مجددًا ريادة العلامة في الجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة، ممهدًا الطريق نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً ووعيًا بيئيًا في الأردن والمنطقة.
نبذة عن إم جي موتور
تُعدّ إم جي موتور علامة سيارات بريطانية المنشأ تأسست عام 1924، عُرفت عبر تاريخها العريق بنماذجها المميزة وإنجازاتها وجوائزها الممتدة لأكثر من 101 عام.
أسسها ويليام موريس وسيسيل كيمبر، وتُعتبر من أقدم نوادي السيارات في العالم.
اشتهرت العلامة بسياراتها الرياضية ذات المقعدين المكشوفة، إلى جانب إنتاج سيارات السيدان والكوبيه.
ومنذ استحواذ SAIC Motor عليها – وهي إحدى شركات Fortune Global 500 – دخلت إم جي حقبةً جديدةً في عالم الابتكار والتقنيات المتقدمة للطاقة الجديدة، لتتصدّر الريادة في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة حول العالم.
نبذة عن GKS Auto وGB Corp
تُعد GKS Auto الموزّع الحصري لعلامة إم جي في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي شركة تابعة لمجموعة GB Corp، إحدى أعرق المجموعات المتخصصة في قطاع السيارات في المنطقة.
بخبرةٍ تمتد لأكثر من 80 عامًا، تتمتع GKS وGB Corp بإرثٍ قويٍ قائمٍ على الجودة والموثوقية وخدمة العملاء المتميزة.
تلتزم GKS Auto بإعادة تعريف تجربة العملاء في الأردن من خلال خدمات ما بعد البيع المميزة، وضمان توفر قطع الغيار الأصلية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة.
وباعتبارها جزءًا من عائلة GB Corp الإقليمية المرموقة، تستعد GKS للعب دورٍ محوريٍ في رسم ملامح مستقبل صناعة السيارات في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
"طاقة الأعيان" تؤكد أهمية الدور الوطني لشركة "البوتاس العربية" في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
-
شركة FBB القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع EXEED لإطلاق العلامة في الأرد
-
بنك الإسكان يعقد جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان المرونة تحت الضغط ضمن مبادرة رفاهية الموظفين
-
آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) تستحوذ على كامل حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز )
-
"سامسونج" ضمن أفضل 5 علامات تجارية عالمية للسنة السادسة على التوالي
-
بنك الأردن الراعي البرونزي للنسخة الـ14 من مسابقة المحارب السنوية لعام 2025
-
الملكية الأردنية تدشن خط جوي مباشر بين عمان والدار البيضاء بمعدل رحلتين اسبوعيًا
-
شركة جورامكو توسّع اتفاقية شراكتها مع مجموعة TUI للطيران