الأربعاء 2025-10-22 03:15 م
 

تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
 
الأربعاء، 22-10-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-  قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكذلك بين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة؛ وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبية.

 
 
