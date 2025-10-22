مجموعة المركزية تزوّد جامعة الزيتونة الأردنية بحافلات كينغ لونغ الحديثة

جرى التسليم بحضور الأستاذ الدكتور محمد المجالي، رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، ويزن القعقاع، المساعد التنفيذي لرئيس هيئة المديرين في الجامعة، والمهندس وفائي مسيس، المدير التنفيذي لشركة كينغ لونغ، إلى جانب آناهيد سويلم، مديرة تطوير الأعمال في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، والمهندس باهر دقوري، مدير الصيانة.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس مسيس: "سعداء بشراكتنا مع جامعة الزيتونة الأردنية، التي تجسّد التزامنا بتقديم حلول نقل متطورة وآمنة تدعم المؤسسات التعليمية في أداء رسالتها وتواكب احتياجاتها المتجددة. نؤمن في مجموعة المركزية وكينغ لونغ بأن تطوير قطاع النقل التعليمي هو استثمار مباشر في مستقبل الأجيال القادمة، ونسعى دائمًا إلى توفير منتجات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة ومعايير السلامة والجودة العالمية".
من جانبه، أكّد الأستاذ الدكتور المجالي أن هذه الخطوة تعكس حرص الجامعة على تطوير خدماتها اللوجستية وتعزيز كفاءة منظومة النقل الجامعي، بما يضمن تقديم خدمات نقل مريحة وآمنة للطلبة والعاملين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والتشغيل، مشيرًا إلى أن إدخال الحافلات الجديدة إلى الخدمة يعكس توجه الجامعة نحو تحديث بنيتها التحتية وتحسين خدماتها، بما يدعم البيئة التعليمية المستدامة ويواكب التطورات التقنية والمؤسسية الحديثة.
يأتي هذا التعاون ضمن مساعي مجموعة المركزية لتعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات الوطنية، لا سيّما قطاع التعليم، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودعمها المستمر للتنمية المستدامة في الأردن، من خلال توفير حلول نقل حديثة تتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان والتقنيات المتقدمة.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين
-
زين الأردن تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد
-
عرض استثنائي من جيلي – مجموعة عليان: استرداد نقدي بقيمة 1000 دولار وبدون دفعة أولى
-
إم جي الأردن تكشف عن "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم" مع الوكيل الحصري GKS Auto
-
Zain Great Idea يجمع نُخبة من الخُبراء الدوليين لتوجيه المُبادرين واستكشاف فرص النمو للشركات الناشئة
-
مجموعة CFI تحتفل بالافتتاح الرسمي لمكتبها في البحرين وتعيّن ياسين السامرائي رئيسًا تنفيذيًا لها
-
زين الأردن تزوّد "جو بترول" بخدمات الاستضافة المشتركة
-
"ويبقى الأمل" فيلم إماراتي يوثق رحلة إنسانية من قلب غزة إلى شاشة الجونة