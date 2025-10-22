الأربعاء 2025-10-22 01:27 م
 

مجموعة المركزية تزوّد جامعة الزيتونة الأردنية بحافلات كينغ لونغ الحديثة

الأربعاء، 22-10-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامها المتواصل بتطوير منظومة النقل المؤسسي، سلّمت مجموعة المركزية–الوكيل الحصري لحافلات كينغ لونغ في المملكة– خمس حافلات حديثة إلى جامعة الزيتونة الأردنية، ضمن اتفاقية تعاون تهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل الجامعي وتعزيز كفاءتها.

جرى التسليم بحضور الأستاذ الدكتور محمد المجالي، رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، ويزن القعقاع، المساعد التنفيذي لرئيس هيئة المديرين في الجامعة، والمهندس وفائي مسيس، المدير التنفيذي لشركة كينغ لونغ، إلى جانب آناهيد سويلم، مديرة تطوير الأعمال في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، والمهندس باهر دقوري، مدير الصيانة.


وتعليقًا على ذلك، قال المهندس مسيس: "سعداء بشراكتنا مع جامعة الزيتونة الأردنية، التي تجسّد التزامنا بتقديم حلول نقل متطورة وآمنة تدعم المؤسسات التعليمية في أداء رسالتها وتواكب احتياجاتها المتجددة. نؤمن في مجموعة المركزية وكينغ لونغ بأن تطوير قطاع النقل التعليمي هو استثمار مباشر في مستقبل الأجيال القادمة، ونسعى دائمًا إلى توفير منتجات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة ومعايير السلامة والجودة العالمية".


من جانبه، أكّد الأستاذ الدكتور المجالي أن هذه الخطوة تعكس حرص الجامعة على تطوير خدماتها اللوجستية وتعزيز كفاءة منظومة النقل الجامعي، بما يضمن تقديم خدمات نقل مريحة وآمنة للطلبة والعاملين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والتشغيل، مشيرًا إلى أن إدخال الحافلات الجديدة إلى الخدمة يعكس توجه الجامعة نحو تحديث بنيتها التحتية وتحسين خدماتها، بما يدعم البيئة التعليمية المستدامة ويواكب التطورات التقنية والمؤسسية الحديثة.


يأتي هذا التعاون ضمن مساعي مجموعة المركزية لتعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات الوطنية، لا سيّما قطاع التعليم، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودعمها المستمر للتنمية المستدامة في الأردن، من خلال توفير حلول نقل حديثة تتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان والتقنيات المتقدمة.

 
 
كم

xdg

