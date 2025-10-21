اربد: وزارة الأشغال تُعرض حياة 12 ألف نسمة للخطر بطريق بديل غير آمن

وأكد الأهالي في شكواهم لـ" لوكيل الإخباري" أن الطريق البديل شديد الخطورة، ويتطلب التفافًا على شارع إربد – عمان، ولا يفي بأدنى معايير السلامة المرورية، مما يجعل حوادث السير محتملة بشكل كبير.
وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت حوادث سابقة بسبب هذا الالتفاف، أبرزها تصادم تراكتور زراعي مع باص متجه إلى عمان، والذي أسفر عن إصابات كبيرة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كوارث مرورية جديدة تهدد حياة عشرات الأشخاص.
ودعا الأهالي الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز السلامة، ووضع علامات وإرشادات واضحة، وتوفير حلول مرورية تقلل من خطورة الطريق البديل، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
