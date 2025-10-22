الأربعاء 2025-10-22 03:14 م
 

الأردن .. الحكومة توافق على توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي

حقل الريشة
حقل الريشة
 
الأربعاء، 22-10-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-   أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت اليوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الأول 2025، حزمة قرارات لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأصول الافتراضية.اضافة اعلان


وشملت القرارات الموافقة على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الوطني.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بتقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن.
 
 
