الأردن .. الحكومة توافق على توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي

وشملت القرارات الموافقة على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الوطني.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بتقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن.
