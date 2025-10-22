الاقتصاد الرقمي توضح بشأن شعار جوجل الجديد اليوم

وأوضحت هلال لـ "الوكيل الاخباري" أن الهدف من هذا الشعار هو تسليط الضوء على أهمية العلوم والرياضيات في حياتنا اليومية، من خلال التعريف بالمعادلة التربيعية: ax^2 + bx + c = 0
وبينت ان التصميم يظهر كرة تتبع مسارًا على شكل قوس (بارابولا) لتوضيح كيفية تطبيق هذه المعادلة في الواقع، مثل حركة الأجسام في الفيزياء أو مسار كرة السلة، في محاولة من Google لجعل التعلم ممتعًا وتفاعليًا.
وأضافت هلال أن مثل هذه المبادرات تأتي لتبسيط المفاهيم العلمية وتعزيز حب المعرفة لدى الناس، وإظهار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تقرّب العلوم إلى الأجيال الجديدة وتشجعهم على الاستكشاف والتعلم.
