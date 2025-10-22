الأربعاء 2025-10-22 09:40 ص
 

الجمارك: 22 ألف مركبة في المناطق الحرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء

مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك
مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك
 
الأربعاء، 22-10-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الإحصائيات تشير إلى أن 22 ألف مركبة بالمناطق الحرة مشمولة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، مع إمكانية زيادة العدد أو نقصانه حتى موعد انتهاء المدة المحددة والمقرر بـ 1 / 11، مشيراً إلى أن الخيار متاح لأصحابها للاستفادة من القرار قبل انتهاء الفترة المحددة.

وأوضح العكاليك لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" عن فترة سماح 14 يوم للتخليص على المركبات من وقت تسجيل البيان الجمركي  بيوم 1 / 11  ،  كاشفاً بالوقت ذاته انه اعتباراً من يوم غد الخميس 23 / 10 سيصبح تخمين المركبات "الكترونياًً بشكل كامل" وبوقت انجاز لا يتجاوز 20 دقيقة

أن دائرة الجمارك عززت كوادرها ومددت ساعات العمل حتى خلال العطل الرسمية، لرفع وتيرة الإنجاز، مشيراً إلى أنه تم تطوير أنظمة التعامل مع المركبات في المنطقة الحرة لتسهيل وتسريع عملية التخليص من خلال الرقم الشخصي.

وأكد العكاليك أن حجم العمل ارتفع من 300 إلى أكثر من 1000 بيان جمركي يومياً في المنطقة الحرة ، لافتاً إلى أن عملية جمركة المركبة تستغرق في المتوسط 8 دقائق فقط، فيما استغرقت أطول معاملة نحو 50 دقيقة.

وأشار إلى أنه تم التخليص على نحو 40 ألف مركبة منذ 29 حزيران الماضي، مبيناً أن السيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة تُعتبر خارج المنطقة الجمركية، وقابلة لإعادة التصدير أو التخليص كقطع غيار، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يُسمح بالتخليص المحلي على المركبات غير المشمولة بالقرار.

وبين ان دلئرة الجمارك و هيئة المستثمرين والمناطق الحرة، وإدارة الترخيص، ومؤسسة المواصفات والمقاييس  في حالة استعداد تام لضمان انسيابية العمل مع بدء تطبيق القرار مطلع الشهر المقبل.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

dzv

أخبار الشركات بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يصل غدا إلى إسرائيل

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية

مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك

خاص بالوكيل الجمارك: 22 ألف مركبة في المناطق الحرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

عربي ودولي زيلنسكي يزور السويد الأربعاء في إطار اتفاق بشأن الأسلحة

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

فلسطين الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم

حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

فلسطين حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

البيرو

عربي ودولي رئيس البيرو يعلن حالة الطوارئ في ليما للتصدي لموجة أعمال عنف



 
 





الأكثر مشاهدة