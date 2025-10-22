الجمارك: 22 ألف مركبة في المناطق الحرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الإحصائيات تشير إلى أن 22 ألف مركبة بالمناطق الحرة مشمولة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، مع إمكانية زيادة العدد أو نقصانه حتى موعد انتهاء المدة المحددة والمقرر بـ 1 / 11، مشيراً إلى أن الخيار متاح لأصحابها للاستفادة من القرار قبل انتهاء الفترة المحددة.



وأوضح العكاليك لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" عن فترة سماح 14 يوم للتخليص على المركبات من وقت تسجيل البيان الجمركي بيوم 1 / 11 ، كاشفاً بالوقت ذاته انه اعتباراً من يوم غد الخميس 23 / 10 سيصبح تخمين المركبات "الكترونياًً بشكل كامل" وبوقت انجاز لا يتجاوز 20 دقيقة



أن دائرة الجمارك عززت كوادرها ومددت ساعات العمل حتى خلال العطل الرسمية، لرفع وتيرة الإنجاز، مشيراً إلى أنه تم تطوير أنظمة التعامل مع المركبات في المنطقة الحرة لتسهيل وتسريع عملية التخليص من خلال الرقم الشخصي.



وأكد العكاليك أن حجم العمل ارتفع من 300 إلى أكثر من 1000 بيان جمركي يومياً في المنطقة الحرة ، لافتاً إلى أن عملية جمركة المركبة تستغرق في المتوسط 8 دقائق فقط، فيما استغرقت أطول معاملة نحو 50 دقيقة.



وأشار إلى أنه تم التخليص على نحو 40 ألف مركبة منذ 29 حزيران الماضي، مبيناً أن السيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة تُعتبر خارج المنطقة الجمركية، وقابلة لإعادة التصدير أو التخليص كقطع غيار، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يُسمح بالتخليص المحلي على المركبات غير المشمولة بالقرار.



وبين ان دلئرة الجمارك و هيئة المستثمرين والمناطق الحرة، وإدارة الترخيص، ومؤسسة المواصفات والمقاييس في حالة استعداد تام لضمان انسيابية العمل مع بدء تطبيق القرار مطلع الشهر المقبل.

