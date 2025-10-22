نائب الرئيس الأميركي: مهمة صعبة تنتظرنا لنزع سلاح حماس

وأشار فانس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، إلى أنه يتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة.
وأكد أن اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط.
