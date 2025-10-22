الأربعاء 2025-10-22 03:16 م
 

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال
أسرى فلسطينيون محررون
 
الأربعاء، 22-10-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   كشف مدير نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 9 آلاف أسير، بينهم 3700 معتقل إداري، و450 طفلا، بالإضافة إلى 53 امرأة.اضافة اعلان


وأشار النجار  إلى أن الأوضاع داخل السجون لا تزال صعبة للغاية، مع استمرار عمليات التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، وعدم توفير أي ضمانات لحقوقهم الإنسانية.

وأوضح النجار أن حملات الاعتقال لا تتوقف، لافتا إلى أنه في يوم صفقة التبادل الأخيرة تم اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين منذ السابع من تشرين الأول 2023 قد تجاوز 20 ألفا، منهم 600 امرأة وألفا طفل، بالإضافة إلى أسرى من قطاع غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

تع

المرأة والجمال الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

للاى

المرأة والجمال زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة

ه

فيديو منوع خضار هام لمن يعانون من فقر دم او نقص حديد !

ف

فيديو منوع طريقة سهلة لإدخال المفتاح في الميدالية

ل

فيديو منوع افضل 5 أطعمة للجهاز الهضمي !

السلطات الإماراتية تنفي أنباء منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

أخبار محلية مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"

7ع

فيديو منوع فكرة عبقرية للتخييم



 
 





الأكثر مشاهدة