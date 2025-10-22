نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال

وأشار النجار إلى أن الأوضاع داخل السجون لا تزال صعبة للغاية، مع استمرار عمليات التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، وعدم توفير أي ضمانات لحقوقهم الإنسانية.
وأوضح النجار أن حملات الاعتقال لا تتوقف، لافتا إلى أنه في يوم صفقة التبادل الأخيرة تم اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين منذ السابع من تشرين الأول 2023 قد تجاوز 20 ألفا، منهم 600 امرأة وألفا طفل، بالإضافة إلى أسرى من قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأميركي: مهمة صعبة تنتظرنا لنزع سلاح حماس
-
إصابة طفلة إثر ملاحقة مستوطنين لها جنوب الخليل
-
قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية
-
“الكنيست” تصوت اليوم على مشروع “قانون ضم الضفة”
-
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم
-
حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة
-
الاحتلال يقتحم بلدات في قلقيلية والخليل
-
الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات أسيرَين بإمكانية دفنهما بعد التحقق من هوياتهما