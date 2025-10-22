نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال

02:00 م

الوكيل الإخباري- كشف مدير نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 9 آلاف أسير، بينهم 3700 معتقل إداري، و450 طفلا، بالإضافة إلى 53 امرأة.





وأشار النجار إلى أن الأوضاع داخل السجون لا تزال صعبة للغاية، مع استمرار عمليات التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، وعدم توفير أي ضمانات لحقوقهم الإنسانية.



وأوضح النجار أن حملات الاعتقال لا تتوقف، لافتا إلى أنه في يوم صفقة التبادل الأخيرة تم اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين منذ السابع من تشرين الأول 2023 قد تجاوز 20 ألفا، منهم 600 امرأة وألفا طفل، بالإضافة إلى أسرى من قطاع غزة.

