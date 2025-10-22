الحكومة تُعفي الّلجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من ضريبة المبيعات

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأربعاء، إعفاء اللجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية التابعة لها من ضريبة المبيعات على إيراداتها الناتجة عن عقود الرعاية والتسويق، وحقوق البث التلفزيوني، وريع تذاكر المباريات.

