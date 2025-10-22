الأربعاء 2025-10-22 03:15 م
 

الحكومة تُعفي الّلجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من ضريبة المبيعات

الأربعاء، 22-10-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأربعاء، إعفاء اللجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية التابعة لها من ضريبة المبيعات على إيراداتها الناتجة عن عقود الرعاية والتسويق، وحقوق البث التلفزيوني، وريع تذاكر المباريات. 

كما وافق المجلس على اعتبار التبرعات المقدمة للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ذات صفة رياضية، بحيث تُخصم من الأموال الخاضعة للضريبة للمتبرعين .

 
 
