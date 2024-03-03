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الأحد، 03-03-2024 10:51 ص

اختيار كيا EV9 كواحدة من السيارات الثلاثة الأوائل في العالم والمرشحة ضمن فئتين من جوائز السيارات العالمية لعام 2024

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الوكيل الاخباري - تم اختيار كيا EV9 طراز عام 2024، كواحدة من أفضل ثلاثة سيارات في العالم وذلك ضمن فئتين من جوائز السيارات العالمية المرتقبة لعام 2024. ويضع هذا الاختيار كياEV9  الكهربائية بالكامل، في منافسة قوية ضمن الجولة الأخيرة من التحكيم، لتحديد الفائزين بلقب سيارة العام العالمية والمركبات الكهربائية العالمية.

انطلقت جوائز السيارات العالمية في عام 2003، ونجحت في تعزيز موقعها العالمي المرموق، حيث تُعتبر معياراً للتميز. وتُكرم هذه الجوائز الإنجازات البارزة في عالم صناعة السيارات. وحصدت كيا  EV9التقدير والتكريم خلال مسابقة هذا العام، ولفتت أنظار لجنة تحكيم ضمت أكثر من 100 صحفي عالمي مختص بعالم السيارات.

وتُعد سيارة كيا  EV9 طراز 2024، التي تم إدراجها ضمن أفضل ثلاثة منافسين في التصفيات النهائية في العالم عن فئتي سيارة العام العالمية والمركبات الكهربائية العالمية، أول سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا من ثلاثة صفوف. وتجسد هذه المركبة التصميم الجريء والعصري، إلى جانب أحدث تقنيات السيارات الكهربائية والتنوع الاستثنائي والمساحة الرحبة لجميع الركاب.

سيشكل الفوز المزدوج المرتقب لكيا EV9 هذا العام، إنجازاً بارزاً في إطار مسيرة كيا التطويرية، لا سيما بعد فوز سيارة كيا Telluride في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية عام 2020،  وفوز كيا  EV6 GT في عام 2023.

وسيتم الإعلان عن الفائزين النهائيين مباشرة في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات 2024 (NYIAS) في 27 مارس 2024.

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