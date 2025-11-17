الإثنين 2025-11-17 03:09 م
 

"الوطنية العربية للسيارات" تبرز تقنياتها الذكية والمستدامة في معرض "سمارتك الأردن 2025"

"الوطنية العربية للسيارات" تبرز تقنياتها الذكية والمستدامة في معرض "سمارتك الأردن 2025"
الوطنية العربية للسيارات
 
الإثنين، 17-11-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-    اختُتمت مؤخرًا فعاليات معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية "Smartech Jordan 2025" الذي أقيم في المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول، برعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وبمشاركة الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات Kia و Kumho و Wallbox و Grayson في الأردن.

وجاءت مشاركة الشركة ضمن التزامها المستمر بدعم التحول الرقمي في قطاع السيارات، حيث استعرضت خلال المعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات المركبات الكهربائية، وأنظمة الشحن الذكية، والحلول المستدامة التي توفرها عبر علاماتها التجارية المتنوعة.


وقد أتاح المعرض لزواره فرصة التعرف عن قرب على تقنيات الشركة المتقدمة، والتفاعل مع حلولها الذكية التي تعكس رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.


ويُعد معرض "Smartech Jordan 2025" من أبرز الفعاليات التقنية في المملكة، إذ جمع تحت سقفه نخبة الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وشكّل منصة مميزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول التقنية المتقدمة.

 
 
