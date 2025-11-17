"الوطنية العربية للسيارات" تبرز تقنياتها الذكية والمستدامة في معرض "سمارتك الأردن 2025"

وجاءت مشاركة الشركة ضمن التزامها المستمر بدعم التحول الرقمي في قطاع السيارات، حيث استعرضت خلال المعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات المركبات الكهربائية، وأنظمة الشحن الذكية، والحلول المستدامة التي توفرها عبر علاماتها التجارية المتنوعة.
وقد أتاح المعرض لزواره فرصة التعرف عن قرب على تقنيات الشركة المتقدمة، والتفاعل مع حلولها الذكية التي تعكس رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.
ويُعد معرض "Smartech Jordan 2025" من أبرز الفعاليات التقنية في المملكة، إذ جمع تحت سقفه نخبة الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وشكّل منصة مميزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول التقنية المتقدمة.
