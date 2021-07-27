الثلاثاء 27-07-2021
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الثلاثاء، 27-07-2021 02:46 م

إعلانات زواج في السعودية تمس كرامة المرأة.. والسلطات تتدخل!

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الوكيل الاخباري - ألقت السلطات السعودية القبض على أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر إعلانات زواج تمس بكرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها النظام والشرع.

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وذكر مركز الرصد النيابي في وقت سابق أنه رصد مجموعة من الحسابات على "السوشيال ميديا" تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الآداب العامة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.


واستدعت النيابة العامة السعودية أصحاب تلك الحسابات، وحققت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية التابعة لها معهم، ووجهت لهم تهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الآداب العامة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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