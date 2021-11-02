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الثلاثاء، 02-11-2021 10:14 ص

ابتكار سبيكة ألومنيوم تستطيع تحمل درجة حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية في موسكو

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الوكيل الإخباري - قام علماء في جامعة موسكو الخاصة بالفولاذ والسبائك، باختراع سبيكة ألومنيوم تستطيع أن تتحمل درجة حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية، وذلك بزيادة 200 درجة عن مثيلاتها من سبائك الألومنيوم الأخرى.

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ويذكر العلماء أن المادة الجديدة ستسمح بأن ينخفض إلى حد بعيد وزن قطارات سكك الحديد والطائرات وغيرها من المعدات و تنكمش البصمة الكربونية الناتجة عنها .


ويقول العلماء: "إن الأسلاك المصنوعة من سبائك الألومنيوم  قد تحل اليوم محل الموصلات الغالية المصنوعة من النحاس"، أما فيما يخص استخدامها في الطائرات والقطارات والسريعة وغيرها من التقنيات الحديثة قد يخفض من أبعادها ووزنها ويوفر بذلك الوقود ويقلل من الانبعاثات الضارة إلى الغلاف الجوي.

 

المصدر - البيان 

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