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الإثنين، 12-07-2021 09:47 ص

العثور على سفينة غرقت قبل قرون في نهر كاما - فيديو

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بعثة كاما الأثرية بجامعة بيرم الروسية، غريغوري غولوفتشانسكي، أن البعثة عثرت على سفينة في نهر كاما غرقت قبل عدة قرون.

ويشير غولوفتشانسكي، إلى أن البعثة عثرت على السفينة التي تعود مبدئيا إلى القرنين السابع عشر والتاسع عشر، على عمق 20 مترا بالقرب من بلدة خوخلوفكا.

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ويبلغ طول هذه السفينة 25 مترا وعرضها 5 أمتار. ولم يتمكن الباحثون من تحديد حالة السفينة بصورة كاملة حاليا، على أمل القيام بذلك في أوائل الخريف، وما إذا كان يمكن إخراجها وتصلح لعرضها في متحف.


ويقول غولوفتشانسكي، "جرت دراسة السفينة باستخدام المعدات والأجهزة".

 

وأضاف، "اكتشف باحثون من مركز الأورال للدراسات تحت سطح الماء وبعثة كاما الأثرية التابعة لجامعة بيرم للبحوث، هذه السفينة في إطار برنامج المسح المائي لإقليم بيرم لتسجيل مواقع التراث الثقافي المغمورة بالمياه".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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