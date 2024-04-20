السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية

صحة غزة: 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين

علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة

السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات

سلطة إقليم البترا تقرر تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول

كتيبة طولكرم: نواصل التصدي لقوات الاحتلال

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح

300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

السبت، 20-04-2024 10:19 ص

حيلة رخيصة لإزالة بقع التعرّق عن الملابس

ودّعي_بقع_مزيل_العرق_عن_ملابسك_بواسطة_هذه_الحيلة_السهلة


الوكيل الإخباري - لا شك أن التعرق أمراً طبيعياً خلال الصيف، لكن المزعج هو البقع الصفراء على الملابس والتي يصعب إزالتها في الغسالة وتحتاج لعناية خاصة خلال التنظيف للتخلص منها بشكل نهائي.

قدمت المدونة الشهيرة على تيك توك نيكول ميكالوك حلاً للتخلص من هذه البقع خلال 60 دقيقة فقط من خلال نقعها بالماء البارد لمدة ساعة مع إضافة القليل من الخل وصودا الخبز وأكدت أن الملابس ستعود جديدة تماماً.

اضافة اعلان


وعادة يستخدم صودا الخبر في وصفات إزالة البقع باعتباره يساعد على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني في مياه الغسالة، حيث يضاف على منظف الغسيل ليخفف من البقع المتراكمة على الغسيل، كما يقلل من البكتيريا.

 

وأثار الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر حسابها، مع الكثير من التعليقات المثنية على طريقتها بناء على تجريب هذه الوصفة، واعتبر آخرون أنها قدمت لهم حلاً أنقذ ملابسهم من الرمي في القمامة.


وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يعتبر خبراء الصحة تأكيدهم أن التعرق أمر طبيعي، ويشكل دليلاً أن الأجسام تعمل بشكل صحيح، وربطوا ظهور البقع الصفراء على الملابس باستخدام مزيلات عرق غير مناسبة  تحتوي على الألمنيوم .

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
615877

برازيلية أحضرت جثة رجل إلى المصرف للحصول على قرض بإسمه!

WhatsApp-Image-2024-04-17-at-15.57.16-768x432

بعد هطول أمطار غزيرة.. شاهد حفرة غامضة تنبعث منها سحب وردية في سلطنة عمان

كخكخكخ

شاهد سيدة داخل محطة مترو تتعرض لموقف مرعب مع طفلها في احدى الدول

60c9d3424c59b728c36bb16c

شاهد مريض يهرب من مستشفى قبل إجرائه عملية جراحية في أمريكا

2023-12-04T020939Z_354381123_RC22Q4AXJTMF_RTRMADP_3_INDONESIA-VOLCANO

ثوران بركاني في إندونيسيا يطلق الحمم والرماد للغلاف الجوي - صور

8f5b7c49-0b8f-4c43-af32-e5663d3d1fc0-780x470

اكتشاف أضخم ثقب أسود نجمي في مجرتنا