خاتم من العصر الفيكتوري يعود لأصحابه بعد 34 عاما في بريطانيا - صورة

الوكيل الإخباري - عاد خاتم من العصر الفيكتوري، أخيراً، لصاحبه بعد أن سنحت بذلك فرصة رائعة على «فيسبوك».



ووفقاً لصحيفة «ذا مترو» البريطانية، عثرت عليه جيما ألبرو قبل 34 عاماً في محل مجوهرات فقررت الاحتفاظ به بسبب نقشه الغامض. وكان مكتوباً عليه اسمان «فنسنت» و«والتر هاند» مع تواريخ ميلادهما ووفاتهما، فتأثرت.

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وبعد عقود، وفيما كانت تتصفح «فيسبوك» اكتشفت شخصاً يحمل الاسم نفسه على الخاتم، فقررت البعث برسالة له، وبعد اكتشافها أن الخاتم يعود لأسرة هذا الشخص، أعادت الخاتم له على الفور.



وقالت جيما: «عندما وجدته بعمر الثامنة اعتقدت أنه من المحزن جداً تذويبه لأنه يعني شيئاً لشخص ما»، مضيفة:«كان من المفجع للغاية أن تفقد امرأة طفلاً صغيراً جداً بعمر عامين، فهذا خاتم تذكاري من العصر الفيكتوري، من الخارج كتب عليه «في ذكرى»، وهناك بقعة مظلمة تعتقد والدتي أنها كانت ياقوتاً.





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