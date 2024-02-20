رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة

الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من جامعة Sunshine Coast، دولفين قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي "موقع تراث الحيتان على ساحل كوينزلاند".





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ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسبب فقدانا جزئيا للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.

روسيا اليوم