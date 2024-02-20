رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة

الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من جامعة Sunshine Coast، دولفين قاروري الأنف باللونين الأبيض والأسود في خليج هيرفي "موقع تراث الحيتان على ساحل كوينزلاند".
ووجد الفريق أن الدولفين Speckles نادر للغاية، ويتميز بطفرة جينية تسبب فقدانا جزئيا للتصبغ، ما يؤدي إلى لونه الفريد على عكس الدلافين من النوع نفسه رمادية اللون.
One of the world’s rarest and most unusually colored dolphins discovered in Australia https://t.co/xCvoI3Si6H pic.twitter.com/e6BQbq7hIr— New York Post (@nypost) February 10, 2024
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