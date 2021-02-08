رصد ظاهرة خطيرة في روسيا

الوكيل الاخباري - اعتبر مرصد الأرصاد الجوية المائية أن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة لمدة خمسة أيام في الأراضي الأوروبية لروسيا، وكذلك في غرب سيبيريا، يعتبر ظاهرة خطيرة.

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صرح رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية المائية بأن:

الانخفاض الحاد في درجات الحرارة لمدة خمسة أيام في الأراضي الأوروبية لروسيا، وكذلك في غرب سيبيريا، يعتبر ظاهرة خطيرة.



وقال فيلفاند: "عندما تنخفض درجة الحرارة الشاذة في الشتاء إلى -7 وما دون، ومنذ ذلك الحين في غضون خمسة أيام (من 7 فبراير إلى 11 فبراير) نتوقع أن يكون الشذوذ على الأقل أقل من -7. وهذه ظاهرة مناخية خطيرة... وصدر تحذير من عاصفة كهذا ويستعد الجميع له ".



وأشار إلى أن التحذير صالح لمنطقة شاسعة: المقاطعة الفيدرالية الشمالية الغربية، والمنطقة الفيدرالية المركزية (حتى منطقة الأرض السوداء)، ومنطقة الفولغا الفيدرالية، وجزر الأورال وسيبيريا الغربية. سيكون متوسط الشذوذ في هذه المناطق من -8 إلى -10 درجة.



وسجل خبراء الأرصاد الجوية درجات حرارة قياسية جديدة منخفضة في جنوب وغرب سيبيريا في ديسمبر الماضي، فيما سجلت "تومسك" سالب 49 درجة مئوية، وسجلت نوفوسيبيرسك 41 درجة مئوية.







المصدر : سبوتنك



