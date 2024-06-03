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الإثنين، 03-06-2024 09:52 ص

سعودي ينتقم من حلاق بطريقة غير متوقعة

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الوكيل الإخباري - كشف موظف بمركز شكاوي حكومي في السعودية، عن تلقي المركز سيلا من البلاغات بحق صالون حلاقة تورط الحلاق العامل فيه، عن طريق الخطأ، بقص شارب أحد الزبائن.

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وقال الموظف في أمانة منطقة الرياض، سطام الحربي، إن "مركز الشكاوي يتلقى بعض البلاغات الغريبة في بعض الأحيان، بينها بلاغ متكرر بحق صالون حلاقة".


وكشف تفاصيل الحادثة الطريفة، حيث "نقم صاحب البلاغ على حلاق لأنه حلق شاربه عن طريق الخطأ، ليتقدم ببلاغ بحقه على مدى شهر، من بينها أن الصالون غير مرخص أو ملتزم بقواعد النظافة وغيرها من البلاغات المتكررة".

 

وقرر الموظفون التقصي عن سبب سيل البلاغات اليومي، وكانت المفاجأة عندما تبين أن الزبون غاضب من الحلاق بعد أن حلق شاربه عن طريق الخطأ، وقرر الانتقام بتلك الطريقة.

 

لبنان 24

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