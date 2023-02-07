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الثلاثاء، 07-02-2023 09:57 ص

شاهد أم تلد طفلها تحت أنقاض زلزال سوريا وتفارق الحياة.. يخرج الحي من الميت

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الوكيل الإخباري - «يخرج الحي من الميت»، هي آية قرآنية تعتبر من معجزات القرآن الكريم، جسدت مشهدا من مشاهد زلزال سوريا الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ ولدت أم طفلها تحت النقاض، ثم فارقت الحياة، ليكون هو المشهد البرز والمبكي ضمن عشرات اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول المستخدمون فيديو يوثق لحظة ولادة طفل تحت أنقاض الزلزال في حلب بسوريا وتوفيت الأم بعد ولادة الطفل مباشراً.

مشهد لحظة ولادة الطفل ووفاة الأم، أصبح، الأكثر تداولا عبر منصات السوشيال ميديا، وسط دعوات الآلاف لها بالرحمة ولطفلها بحياة خالية من تلك المشاهد العصيبة، التي عاشها الشعب السوري عقب حدوث الزلزال، ماتت الأم وسيبقى ذلك المشهد عالقا في أذهان الآلاف من المواطنين. يذكر أن زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث فجر اليوم الاثنين، وهو الأكثر عنف منذ عام 1999 وبلغ قوة الزلزال 7.8 درجة، وسبب في انهيار آلاف المباني والمنازل السكنية، وأسفر في مقتل إصابة ومقتل آلاف المواطنين، ودفع أيضا السكان للخروج من منازلهم إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة من الخوف والزعر.

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