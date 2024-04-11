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الخميس، 11-04-2024 10:34 م

شاهد - تصرف يلفت الأنظار لأحد رجال الأمن في الحرم المكي - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أمن سعودياً يمازح الأطفال في الحرم المكي ويوزع عليهم "حلوى العيد".

وأظهر المقطع رجل أمن يستوقف طفلاً في الحرم المكي ويعطي له حلاوة العيد بعدما حضنه وقبله، فيما قام بإيقاف طفل آخر وأعطاه الحلاوة أيضا.

وحظي المقطع بتفاعل وإعجاب كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "ليس غريبا على أبناء الحرمين الشريفين .. الله يرزقه"، وأضاف آخر: "ما شاء الله..الله يحفظه ويعطيه"، وكتب أحدهم معلقا: "ما شاء الله..الله يزيدها من فضله ويجزاه كل خير على إسعاد الأطفال".

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RT

 




 

 


 

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