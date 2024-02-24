شاهد لحظة إنقاذ امرأة أمضت ثلاثة أيام محاصرة في فجوة خلف جدار بروسيا

الوكيل الإخباري - أمضت امرأة شابة ثلاثة أيام محاصرة في فجوة ضيقة خلف جدار الطابق السفلي قبل أن يحررها رجال الإنقاذ أخيرًا بعد سماع صراخها طلباً للمساعدة



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ووقع الحادث الغريب في منتجع سوتشي الروسي، حيث ذكرت وسائل إعلام أن الفتاة البالغة من العمر 22 عاما سقطت في فجوة ضيقة بين جدران المبنى على الرغم من أنه لم يكن من الواضح عدد الطوابق التي سقطت فيها لينتهي بها الأمر خلف المبنى.

وأخبرت الشابة رجال الإنقاذ أنها كانت تصرخ طلباً للمساعدة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يسمعها أحد أخيراً ويتم إنقاذها.



وتُظهر اللقطات رجال الإنقاذ وهم يصنعون ثقبًا في جدار الطابق السفلي بمثقاب ويصلون إلى الشابة المنكوبة.

لبنان 24

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