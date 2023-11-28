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الثلاثاء، 28-11-2023 10:43 ص

عانى من صداع وفقدان بصر.. رجل فيتنامي يكتشف 'مفاجأة' داخل جمجمته - صورة

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الوكيل الإخباري - في حالة غريبة وبعد أشهر من شعور رجل فيتنامي بألم حاد في رأسه وفقدانه للبصر تدريجيا، اكتشف الأطباء وجود جسم غريب في جمجمته.

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دخل الرجل إلى المستشفى في مقاطعة كوانج بينه الفيتنامية بعد شكوى مستمرة من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.


ولم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه.

وبعد الفحص الدقيق، تبين أنها عيدان تناول طعام مكسورة.

 

عند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عاما في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه، لكنه تذكر لاحقا حادثة مشاجرة تورط فيها قبل 5 أشهر.


حيث تم إسعافه بحالة طارئة عقب المشاجرة ولا يتذكر بالضبط ماذا حدث حينها، لكنه يفترض أن الرجل الذي تشاجر معه هو من قام بإدخال العيدان داخل جمجمته.


وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، لإزالة العيدان المكسورة.

 


 

 

سكاي نيوز 

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