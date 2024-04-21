قرد يلتقط صورة 'سيلفي' مع سائحين في جزيرة بالي - صورة

الوكيل الإخباري - ربما أكد قرد مرة أخرى الارتباط الوثيق بين الإنسان والحيوان بعد أن التقط صورة "سيلفي" مع سائحين بريطانيين في جزيرة بالي بإندونيسيا.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن كلوي دينيس وزوجها كريغ شاركا تجربتهما الفريدة أثناء زيارتهما لغابة أوبود للقردة .



وتم الإشارة إلى أن الزوجين اكتشفا قرد "مكاك" طويل الذيل في المحمية الطبيعية، حيث قررا التقاط صورة تذكارية كما يفعل الكثيرون من السياح.



ومع ذلك، فاجأهما القرد الماهر في التكنولوجيا عندما قرر التقاط الصورة بنفسه، بدلاً من أن يكون البشر هم الذين يديرون الكاميرا.

وتُظهر الصورة المتسلق الخبير في الأشجار وهو يضع يديه على الكاميرا وينظر إليها بابتسامة، بينما يبتسم كل من كلوي وكريغ بدهشة غير مصدقة.





لبنان 24

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