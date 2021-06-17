لاول مرة من ١٥٠ عاماً .. رصد نسر مصري نادر الظهور - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن رصد نسر مصري مفترس نادر، في جزر سيلي، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من قرن.



ورصد الطائر المفترس العملاق ذو الوجه الأصفر، للمرة الأخيرة، في تريسكو الواقعة بكورنوال بالمملكة المتحدة، وهو على شجرة صنوبر.

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وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها الطائر في المملكة المتحدة منذ أكثر من 150 سنة، والمرة الثالثة في التاريخ، حيث كان الظهوران السابقان في عامي 1825 و1868.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن قائد مجموعة استكشاف الطيور في جزيرة تريسكو، ويل واغستاف، والذي تمكّن من تصوير الطائر نادر الظهور، قوله: "كنا محظوظين بهذه المشاهدة للطائر والذي لا يراه كثيرون، ويحظى باهتمام بالغ في مجتمع المهتمين بالطيور في المملكة المتحدة".





المصدر - لبنان 24